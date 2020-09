Dois feridos em colisão na A28 em Ponte de Lima

Uma colisão entre dois carros, na madrugada deste domingo, na A28, em Refóios do Lima, Ponte de Lima, feriu duas pessoas: um mulher, de 31 anos, e um homem, de 25.

As vítimas foram socorridas no local do embate, logo a seguir ao nó da A3, e transportadas ao hospital de Viana do Castelo com ferimentos considerados ligeiros, pelos bombeiros de Ponte de Lima e SIV de Ponte de Lima.

O acidente aconteceu às 05h42 e obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos durante cerca de uma hora.

A GNR foi chamada ao local para investigar as causas do aparatoso acidente.