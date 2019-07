Duas pessoas ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de uma colisão rodoviária entre dois veículos, no Cacém, Sintra.Segundo o queconseguiu apurar junto do CDOS de Lisboa, os feridos tratam-se do condutor de uma das viaturas e de um ocupante da outra.As duas vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.O alerta para este acidente foi dado às 22h34.Foram mobilizados para o local nove operacionais apoiados por três veículos terrestres.