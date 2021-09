Dois feridos em confrontos no Bairro Alto em Lisboa

A noite lisboeta ficou esta sexta-feira marcada por desacatos no Bairro Alto.



Numa noite que parecia tranquila, dois jovens tiveram de receber assistência médica depois de terem ficado feridos à saída de um estabelecimento.





Os bombeiros foram acionados para o local. Um dos jovens chegou a estar inanimado à chegada da equipa de reportagem daao local.Segundo apurou o CM junto de várias testemunhas no local, os jovens em causa estariam no interior de um bar e pretendiam pagar com cartão, modalidade que não foi aceite pelo estabelecimento. Gerou-se alguma tensão no local, que culminou com os jovens feridos.