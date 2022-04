Dois feridos em despiste de Camião na Póvoa de Lanhoso, Braga

Dois homens ficaram feridos após um camião se ter despistado na Estrada Nacional 103, em Ferreiros, na Póvoa de Lanhoso, Braga, esta segunda-feira de manhã.De acordo com o jornal "O MINHO", as vítimas, o condutor e o passageiro do camião, ficaram com ferimentos ligeiros e foram encaminhados para o Hospital de Braga.No local estiveram oito operacionais apoiados por três viaturas dos Bombeiros da Póvoa de LanhosoA circulação na Estrada Nacional 103, que liga Póvoa de Lanhoso a Braga, esteve condicionada, mas não chegou a ser cortada.O alerta foi dado às 13h03.