Carrinha despista-se e cai de ribanceira com 10 metros. Há dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas na sequência do despiste de uma carrinha em Frende, Baião, esta terça-feira.O alerta para o acidente foi dado às 11h24. O veículo, uma carrinha da Câmara municipal de Baião, caiu de uma ribanceira com 10 metros de altura após o despiste. Os dois funcionários que seguiam no interior, de 40 e 65 anos, foram transportados com ferimentos ligeiros ao Hospital de Penafiel, ainda que um deles tenha sido desencarcerado.No local estiveram os bombeiros de Santa marinha do Zêzere e a GNR, que investiga as causas do despiste.