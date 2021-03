Duas pessoas ficaram feridas, sem gravidade, num despiste de um carro em Ponte de Lima.



O alerta foi dado às 08h57 e o acidente registou-se na EN203, em Correlhã.





As vítimas foram socorridas pelos bombeiros de Ponte de Lima e uma equipa de SIV. As vítimas foram transportadas ao hospital de Viana do Castelo.O trânsito esteve condicionado, mas a circulação reabriu sem constrangimentos cerca das 10h00.