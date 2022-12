O despiste de um carro, no acesso à A28, em Gondarém, Vila Nova de Cerveira, sentido Norte/Sul, provocou esta tarde de sexta-feira, dois feridos.

O alerta foi dado às 17h00.

No local estão os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira. As causas do despiste estão a ser apuradas pela GNR que se encontra no local.