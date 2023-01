O despiste de um automóvel na radial de Benfica, Lisboa, pelas 7h20 desta segunda-feira, causou dois feridos ligeiros, mas está a condicionar a circulação na zona.



A viatura saiu da via e depois de derrubar as barreiras de proteção ficou tombada junto à Estrada do Calhariz, onde decorrem as operações de socorro por parte dos Sapadores de Lisboa.





A PSP está no local a coordenar o trânsito.