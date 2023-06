Dois feridos em despiste de carro que cai a ravina em Paredes

Um homem e uma mulher, ambos de 31 anos, ficaram feridos no despiste de um carro, que caiu a uma ravina com cerca de três metros, junto à igreja de Lordelo, em Paredes, esta tarde.

O alerta foi dado pelas 14h30. As duas vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Lordelo e transportadas para o Hospital de Penafiel, sendo que um dos feridos seguiu com acompanhamento da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João.

A corporação de Lordelo tem também acorrido esta tarde a várias ocorrências relacionadas com mau tempo, sendo que, a caminho de uma pequena inundação, uma viatura dos bombeiros entrou em despiste. Dois ocupantes sofreram ferimentos leves.