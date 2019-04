Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste fere casal de idosos em Lisboa

Carro capotou na zona de Alvalade. Vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria.

16:29

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste seguido de capotamento durante a tarde desta quinta-feira na Avenida da Igreja, em Alvalade, Lisboa.



As vítimas, um casal de idosos, foram transportadas para o Hospital de Santa Maria em Lisboa, com ferimentos considerados ligeiros.



No local estão vários elementos dos bombeiros a efetuar a limpeza da via.