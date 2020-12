Dois feridos em despiste na A4 em Penafiel

Duas pessoas ficaram feridas num despiste ocorrido na tarde deste domingo, às 16h48,, na A4, em Croca, Penafiel.Segundo apurou o CM, após o despiste a viatura saiu para fora da via. Apesar do aparato, as vítimas sofreram apenas ferimentos ligeiros. A circulação no sentido porto-Amarante ficou condicionada enquanto decorrem os trabalhos de limpeza da via.No local estiveram 24 operacionais, dos Bombeiros de Penafiel, a GNR, a Brisa e a VMER do Hospital Padre Américo, apoiados por nove viaturas.Os dois feridos foram levados ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, ao Hospital de Penafiel.