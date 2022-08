Dois homens, com cerca de 25 e 40 anos, ficaram feridos numa explosão com uso de pólvora, numa pedreira, em Sanfins, Paços de Ferreira, esta manhã.O alerta para o acidente de trabalho foi dado às 09h03. As vítimas, que sofreram ferimentos leves, foram socorridas no local pelos Bombeiros de Freamunde e transportadas, com queimaduras, para a unidade hospitalar de Penafiel.A GNR esteve no local.