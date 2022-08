Um incêndio numa churrasqueira fez este sábado dois feridos, em S. Pedro da Cova, Gondomar.



O fogo, que começou na cozinha, propagou-se depois ao espaço.





As vítimas são um homem e uma mulher com cerca de 30 anos.No combate às chamas estão os Bombeiros de S. Pedro da Cova.As causas do fogo são desconhecidas.