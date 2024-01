Uma cozinha de uma habitação foi consumida pelas chamas na sequência de um incêndio numa habitação, no vale de Ana Justa, em Penacova. O alerta foi dado no final da manhã deste sábado.Do incêndio resultaram dois feridos, um grave, um idoso de 81 anos que se encontrava acamado dentro da habitação e um ferido leve, a filha de 51 anos.Ambas as vítimas foram transportadas para o Hospital Universitário de Coimbra devido à inalação de fumo.