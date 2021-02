Dois feridos em incêndio numa pensão no Porto

Um fogo deflagrou ao início da madrugada deste sábado numa pensão localizada na rua Visconde de Setúbal na cidade do Porto. As chamas deflagraram pouco depois das 00h40 e causaram dois feridos ligeiros.



As vítimas foram assistidas no local e depois transportadas para o Hospital de São João. Já tiveram alta hospitalar. Na pensão residiam 11 pessoas que foram já realojadas em outros locais. Este processo foi feito pela Proteção Civil em articulação com a Segurança Social.





O fogo foi extinto às 04h40. No local estiveram os Sapadores do Porto, os bombeiros Portuenses, Polícia Municipal e o INEM.