Um barco de pesca naufragou ao largo da Figueira da Foz quando se dirigia para o porto. A tripulação composta por dois pescadores foi assistida no local e transportada para o Hospital da Figueira da Foz.Os dois homens, que ficaram com ferimentos ligeiros, conseguiram chegar ao areal sozinhos.No local esteve a Polícia Marítima, o INEM e os Bombeiros Sapadores e Voluntários.O alerta foi dado pelas 11h30. Até às 13h15 as forças de segurança ainda não tinham retirado a embarcação do mar.