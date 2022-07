Duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros na sequência de uma pequena explosão numa conduta de ar condicionado, num restaurante, esta manhã de quarta-feira, na rua Nova da Alfandega, no Porto.



O alerta foi dado às 9h33. Tudo terá acontecido quando dois trabalhadores estavam a carregar o ar condicionado do estabelecimento.





No local, segundo a página da Proteção Civil, estão 22 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Porto, apoiados por seis viaturas.