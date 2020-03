Dois feridos em rixa com arma de fogo no Seixal

Dois homens afirmam ter sido baleados, em sequência de uma rixa ocorrida no parque de estacionamento de um hipermercado, ocorrida ao início da manhã deste sábado, na Amora, Seixal.

O alerta foi dado pouco depois das 07h00.

Foram mobilizados para o local oito operacionais, apoiados por quatro viaturas, da PSP, bombeiros do Seixal, Cruz Vermelha, e equipa médica do Hospital do Barreiro.

As vítimas afirmaram ter sido vítimas de disparos de arma de fogo. No local, no entanto, não foi possível identificar qualquer agressor.

Uma apresentava ferimentos numa perna, e a outra na cabeça. Neste último caso, não foi possível comprovar se se tratou efetivamente de um disparo de arma de fogo.

Ambos foram transportados para o Hospital do Barreiro.

A PJ de Setúbal foi informada.