Dois feridos em tiroteio numa rua de Massamá em Sintra

Uma troca de tiros, ao fim da tarde desta sexta-feira, numa rua em Massamá, concelho de Sintra, causou dois feridos.

Um deles está em estado grave e encontra-se, esta noite, a ser operado no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Ao que a CMTV apurou, a vítima, de 54 anos, tem uma bala alojada no abdómen. Já o outro ferido, de 40 anos, foi atingido por disparos no ombro direito e na coxa direita, mas os ferimentos são ligeiros, de acordo com a PSP.

Ambos os feridos deslocaram-se ao hospital pelos próprios meios. O incidente aconteceu no Largo Padre Américo. As autoridades foram chamadas ao local e encontraram no local dinheiro e uma balança de precisão. Na base da troca de tiros estará um ajuste de contas, que pode estar relacionado com tráfico de droga.