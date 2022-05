Dois feridos em violenta colisão na EN 228 em Viseu

Uma violenta colisão entre um motociclista e um veículo ligeiro na Estrada Nacional 228 deixou duas pessoas feridas. A estrada está cortada nos dois sentidos.Os bombeiros voluntários de São Pedro do Sul estiveram no local e encontraram as duas vítimas, sendo uma em "estado bastante grave". Ambos foram reencaminhados para o hospital de Viseu.As causas do acidente estão a ser investigadas pelo núcleo de investigação criminal da GNR de Viseu.Segundo as autoridades, falta apenas realizar a limpeza da via para que a circulação seja retomada.