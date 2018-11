Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos graves após colisão frontal entre dois veículos em Ourique

Acidente ocorreu pelas 06h30 desta segunda-feira.

11:08

Duas pessoas ficaram feridas com gravidades esta segunda-feira após uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros na IP2 entre Castro Verde e Ourique.



Um dos veículos invadiu a faixa contrário e embateu de frente com um outro carro.



As vítimas de 52 e 58 anos foram transportadas para o Hospital de Beja.



O acidente ocorreu pelas 06h30 desta segunda-feira.