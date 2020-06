Acidente entre três carros faz dois feridos graves na A28 em Esposende

Um acidente com três carros fez esta sexta-feira vários feridos na A28 na zona de Fão, no sentido Norte-Sul, em Esposende.Duas pessoas tiveram que ser desencarceradas e posteriormente transportadas para o Hospital de Braga com ferimentos graves.O alerta foi dado pelas 16h47.São várias as testemunhas que indicam que uma das viaturas circulava em contramão na autoestrada.No local estiveram os bombeiros e o INEM 22 operacionais, apoiados por oito viaturas.A autoestrada encontra-se cortada no sentido Viana-Porto, o que está a provocar longas filas de trânsito.Em atualização