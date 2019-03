Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos graves em acidente de trabalho na Trofa

Uma das vítimas foi conduzida para o Hospital São João, no Porto.

Por Lusa | 10:49

Um acidente de trabalho numa fábrica da Trofa causou esta quinta-feira dois feridos graves e um ligeiro, tendo um deles sido conduzido ao Hospital São João, no Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



O alerta foi dado às 08h55, tendo acorrido ao local os bombeiros da Trofa, com três ambulâncias e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave, acrescentou a fonte.



Os três homens, serralheiros, com idades entre os 30 e 45 anos, terão sido atingidos por um 'rail' de proteção de estrada, que caiu de uma altura de três metros, no momento em que estava a ser empilhado na fábrica.



No local, e confrontados com a gravidade dos ferimentos de dois dos funcionários da empresa Metalogalva, onde se deu o acidente de trabalho, foi ativada a VMER do Hospital São João, para onde acabou por ser transportado o caso mais grave, tendo os restantes sido encaminhados para Famalicão.