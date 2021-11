Dois feridos graves em acidente em Ourique

Dois feridos graves e um ligeiro foi o resultado de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e ligeiro de passageiros.

O acidente ocorreu pouco depois das 14h00 horas desta terça-feira, ao quilómetro 663.8 do IC1, no concelho de Ourique.

As vítimas, uma mulher e dois homens, com idades entre os 21 e 23 anos, foram transportados para a urgência do Hospital de Beja.

O alerta para o acidente foi dado às 14h28.

Na assistência às vítimas estiveram os Bombeiros de Ourique e Castro Verde e GNR com um total de 18 operacionais e 6 viaturas.