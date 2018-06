Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos graves em atropelamento na Marinha Grande

Uma das vítimas foi transportada de helicóptero para Coimbra.

Por Lusa | 21:29

Uma jovem ficou esta segunda-feira ferida com gravidade após ter sido atropelada por um motociclo, na cidade da Marinha Grande, tendo sido transportada de helicóptero para Coimbra, enquanto o condutor, também em estado grave, foi para Leiria.



Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Vítor Graça, tratou-se de um "atropelamento em que o condutor do motociclo, com 18 anos, atingiu uma mulher de 27 anos".



"As duas pessoas estão em estado grave", disse Vítor Graça, explicando que o condutor foi transportado para o hospital de Santo André, em Leiria, enquanto a outra vítima seguiu de helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



O alerta para o acidente chegou à corporação da Marinha Grande às 18:52, tendo acorrido ao local a viatura médica de emergência e reanimação do INEM e cinco viaturas, com 12 homens dos bombeiros locais.



A PSP também esteve no local.