Mulher morre em colisão de camião e carro em Borba. Há ainda dois feridos graves

Uma mulher entre os 40 e 50 anos morreu esta quarta-feira na sequência da colisão do carro onde seguiam e um camião, na EN4, junto a Borba. Duas outras pessoas, o condutor do pesado e um homem que seguia no carro ligeiro com a mulher, sofreram ferimentos graves



A Proteção Civil acionou mesmo um helicóptero do INEM, que deverá transportar um dos feridos para uma unidade hospitalar de Lisboa.





O alerta para o acidente foi dado às 13h39, para o quilómetro 158 da N4.No local, os bombeiros da corporação de Borba, a GNR e o INEM depararam-se com as duas vítimas, que foram prontamente avaliadas pelas equipas de socorro.A EN4 encontra-se totalmente cortada à circulação rodoviária.