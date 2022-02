Uma colisão entre dois carros feriu gravemente duas pessoas, em Celeirós, Braga.



O alerta para o acidente na EN 14 foi dado às 7h19 e obrigou a mobilizar os bombeiros voluntários de Braga e equipa do INEM.





As vítimas foram transportadas ao hospital de Braga.A via esteve sempre transitável.A GNR foi ao local para investigar as causas do acidente.