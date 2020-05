Dois feridos graves em colisão entre duas motas em Lousada

Uma colisão entre duas motas provocou dois feridos graves, durante a tarde desta quinta-feira, na variante de acesso à serra de Campelos, em Sousela, Lousada.

As duas vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros de Lousada e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do INEM. Ambos foram transportados para o Hospital de Penafiel, com ferimentos graves.

A GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente.



O acidente ocorreu pelas 17h10.