Três pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, nuam colisão entre um trator e uma mota na EN 103, em Vila do Monte, Barcelos.



O alerta foi dado às 16h20 e os feridos graves forma transportados ao hospital de Braga com acompanhamento da equipa da VMER do INEM.





Os bombeiros de Barcelos e Barcelinhos foram ao local socorrer as vítimas.A GNR foi chamada para apurar as causas do violento acidente.