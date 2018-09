Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos graves em confrontos no mercado de Quarteira

Autoridades estão ainda a tentar apurar o que esteve na origem da discussão.

20:51

Dois homens ficaram gravemente feridos na sequência de uma discussão, que, ao que tudo indica, começou no Mercado de Quarteira, no Algarve.



Um homem, de nacionalidade portuguesa, que costuma sentar-se na entrada do Mercado de Quarteira, foi na tarde de sexta-feira abordado por um outro homem de nacionalidade angolana e as agressões aconteceram pouco tempo depois.



Segundo o que a CMTV conseguiu apurar, junto dos populares que viram as agressões, os dois começaram a discutir e foi no meio da briga que o homem de nacionalidade portuguesa atacou o outro sujeito, de nacionalidade angolana, com um ferro.



Depois do ataque, o português terá fugido para o Centro Comercial de Quarteira, que se localiza em frente ao mercado, e já dentro do edíficio foi esfaqueado entre o ombro direito e o pescoço pelo outro sujeito que o terá perseguido com uma faca de tamanho considerável.



O homem de nacionalidade angolana acabou por abandonar o local depois do esfaqueamento.



Os populares que viram toda esta situação foram em socorro do português e ligaram de imediato ao INEM.



Ambos acabaram posteriormente por seguir para o Hospital de Faro com ferimentos graves.



As autoridades estão ainda a tentar apurar o que esteve na origem da discussão.