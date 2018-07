Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos graves em despiste em Beja

Mulher de 28 anos foi transportada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa.

23:11

Um homem e uma mulher ficaram gravemente feridos na sequência de um despiste com uma viatura ligeira de passageiros na Estrada Nacional 255-1, em Sobra da Adiça, em Moura, Beja, esta noite de domingo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da GNR de Beja, na viatura seguia uma mulher, de nacionalidade espanhola, com 28 anos, e um homem, de nacionalidade marroquina, com cerca de 20 anos, que ficaram em estado grave.



O alerta foi dado às 19h55 e no local esteve a equipa do INEM, os Bombeiros de Moura e a Patrulha Territorial de Moura.



A mulher, que inspirava mais cuidados, foi transportada de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, enquanto o homem foi assistido no Hospital de Beja.



A via esteve cortada apenas no momento da chegada do helicóptero ao local, segundo avançou a mesma fonte.