Dois trabalhadores ficaram esta quinta-feira feridos com gravidade ao caírem de uma altura de três metros, num depósito de água, que se encontra em requalificação, em Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos.Fonte da Águas do Ribatejo adiantou que o acidente ocorreu cerca das 09h50 e a queda ficou a dever-se ao “deslize de um andaime”.