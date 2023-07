Dois feridos ligeiros em capotamento de carro junto à Ponte da Arrábida

Dois homens, entre os 20 e os 40 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, na sequência de um despiste do carro em que seguiam, junto à Ponte da Arrábida, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros de Coimbrões, para um acidente rodoviário, na A1, sentido Gaia/Porto, junto à Ponte da Arrábida. O Batalhão de bombeiros sapadores de Gaia também foi acionado.O destacamento de trânsito da GNR foi acionado para o local. O acidente provocou constrangimentos no trânsito durante cerca de 1h30.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Coimbrões, para o hospital de Santo António, no Porto, e para o hospital de Gaia.