Dois homens ficaram feridos – um deles com gravidade –, esta segunda-feira à tarde, num acidente de trabalho na rua de Monte Alegre, no Porto.O alerta foi dado às 14h10, quando uma das lajes do primeiro andar, onde os homens estavam a trabalhar, ruiu parcialmente, fazendo-os cair.

“Um saiu pelo próprio pé, o outro foi mais difícil retirá-lo. Tivemos de imobilizá-lo em plano duro”, disse Carlos Marques, comandante dos Sapadores do Porto.



As vítimas foram socorridas pelo INEM e hospitalizadas. A Autoridade para as Condições do Trabalho esteve no local e está a investigar as circunstâncias e as causas.