Uma colisão em cadeia entre cinco carros provocou, esta tarde de terça-feira, constrangimentos de trânsito, na Via de Cintura Interna, no Porto, no sentido Arrábida/Freixo, depois da saída Bessa Leite.



O alerta foi dado às 17h36. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram assistidas pelos Bombeiros Sapadores do Porto. As causas do choque em cadeia são ainda desconhecidas.





A PSP esteve no local e está a investigar.