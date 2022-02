Dois feridos numa colisão frontal em Guimarães

Um choque frontal entre dois carros provocou dois feridos, sábado à noite, na Avenida 25 de Abril, nas Caldas das Taipas, em Guimarães. As vítimas foram assistidas no local e transportadas, com ferimentos ligeiros, para o hospital da cidade.O alerta para o acidente, junto ao posto da GNR, foi dado pouco depois das 23h30. No socorro às vítimas, incluindo uma terceira que não necessitou de assistência médica, estiveram elementos dos Bombeiros das Taipas e ainda uma viatura do INEM.Nas redes sociais, várias testemunhas afirmaram que o condutor que terá provocado a colisão fugiu do local, mas a GNR de Braga não o confirma.