Dois fogos em Leiria são os que mais preocupam os bombeiros

Dois incêndios em Vale da Pia e em Barrocal-Sicó no distrito de Leiria eram às 08:30 os que mais preocupavam os bombeiros, podendo nas próximas horas juntarem-se meios aéreos no combate, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"Neste momento temos duas ocorrências a causar mais preocupação, em Vale da Pia e Barrocal-Sicó, no distrito de Leiria. Na serra do Sicó temos duas frentes, uma em combate e outra arde livremente em zona de difícil acesso e, por isso, vamos mobilizar assim que for possível os meios aéreos", disse à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo Rodrigo Bretelo, o incêndio que deflagrou na sexta-feira em Barrocal-Sicó, no concelho de Pombal, distrito de Leiria, mobilizava 132 operacionais, incluindo grupos de reforço de Lisboa, Coimbra e Portalegre, com o apoio de 40 veículos.