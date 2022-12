Dois GNR agredidos e sequestrados na Costa da Caparica

Dois militares da GNR foram agredidos e sequestrados, esta madrugada de segunda-feira, por três homens, na Costa da Caparica.Os três agressores, com idades entre 20 aos 30 anos, abordaram os guardas, quando estes estavam numa viatura particular, e usaram uma arma de fogo para obrigá-los a entrar num outro carro.As vítimas, de 29 e 33 anos, foram levadas para o bairro Terras da Costa. Os guardas, que estavam à civil, ainda tentaram usar uma arma de serviço mas foram manietados.Os militares, depois de agredidos, foram abandonados pelos agressores. A arma do guarda foi furtada pelo grupo.Um dos guardas sofreu ferimentos graves, numa mão e na cabeça, e teve de ser hospitalizado no hospital Garcia da Orta.