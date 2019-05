Dois golfinhos e orca salvos na ria e no mar no Algarve

Dois golfinhos foram salvos, já com "fortes sinais de sofrimento", depois de terem ficado bloqueados nas águas da ria Formosa, em frente a Cacela Velha, devido à maré baixa que os impediu de regressar ao mar. Já no lado oposto do Algarve, ao largo de Vila do Bispo, uma empresa de passeios marítimos conseguiu resgatar uma orca que tinha ficado presa numa boia de pesca."Os animais encontravam-se com bolhas no dorso motivadas pela insolação devido à pouca água que a ria tinha", revelou aoRui Andrade, comandante da capitania de Vila Real de Santo António, cujos elementos participaram no salvamento da mãe e da cria da espécie golfinho-comum, juntamente com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e o Instituto de Socorros a Náufragos.Os golfinhos tinham entrado acidentalmente na ria pelas 12h00 de quarta-feira e foram encaminhados de volta ao mar pelas 18h00, quando a maré subiu. Já a orca juvenil, foi avistada em dificuldades horas antes, na manhã de quarta-feira, por uma embarcação da empresa Mar Ilimitado. Também estava com a mãe, que ajudou a cria a vir à superfície para respirar."Esta é uma das ameaças que as orcas parecem enfrentar no oceano", lamenta a empresa.Três vigilantes do ICNF, dois elementos do ISN e um piquete da Polícia Marítima ajudaram no resgate dos dois golfinhos em Cacela Velha. O Zoomarine também foi chamado para o local, mas quando os especialistas chegaram os golfinhos já tinham regressado ao mar.Uma equipa de investigadores da Universidade do Algarve vai começar a testar alarmes acústicos para afastar cetáceos de redes de pesca. Caso o projeto tenha sucesso, poderá ajudar a evitar situações como a da orca juvenil salva em Vila do Bispo.