Dois marroquinos foram impedidos de entrar em Portugal pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na quarta-feira, quando tentavam passar a ponte do rio Guadiana a pé.Os dois homens, residentes em Espanha, pretendiam passar no ponto de passagem autorizado em Castro Marim, no Algarve, alegando vir visitar familiares e amigos.Foram entregues às autoridades espanholas.