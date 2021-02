Dois homens apanhados a trabalhar nas obras a violar o confinamento obrigatório em Grândola

Dois homens, de 39 e 63 anos, foram constituídos arguidos no Carvalhal, concelho de Grândola, por violação do confinamento obrigatório devido à pandemia de covid-19, revelou hoje o Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A medida de coação foi determinada após uma denúncia e a constatação, no local, pelos militares do Posto Territorial da Comporta, de que os dois homens estavam a laborar na área da construção civil, na sexta-feira, em incumprimento do confinamento obrigatório decretado pela autoridade local de saúde.

Em comunicado, a GNR lembra que "a violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência" e explica que "ficam em confinamento obrigatório todos os doentes com covid-19, os infetados com [o vírus] SARS-CoV-2 e os cidadãos a quem a autoridade de saúde tenha determinado vigilância ativa".

Os dois indivíduos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Setúbal.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.461.254 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.897 pessoas dos 796.339 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.