Dois homens apanhados em Faro com 43 fardos de haxixe

A embarcação, carregada com 43 fardos de haxixe, aproximava-se da costa algarvia quando foi abordada no mar, entre a Fuzeta e Tavira, no âmbito de uma operação que foi levada a cabo por elementos da Diretoria do Sul da PJ, em colaboração com militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR de Olhão.Ao que o CM apurou, a operação ocorreu pelas 02h00. Dois homens, entre os 30 e os 40 anos, foram detidos por suspeita de tráfico de droga, que seria proveniente do norte de África. Os suspeitos estavam no interior da embarcação.O estupefaciente apreendido, num total de cerca de 1400 quilos, poderia valer cerca de 3,6 milhões de euros caso chegasse às ruas. A droga, segundo disse ao CM fonte policial, teria como destino a costa portuguesa, mas poderia destinar-se também ao mercado europeu, nomeadamente o espanhol.