Dois homens armados assaltam ourivesaria na Pontinha, em Lisboa

À porta do estabelecimento os suspeitos tinham à sua espera uma carrinha, pondo-se em fuga em seguida.



A PSP esteve no local a tentar recolher imagens de videovigilânica. A PJ foi acionada e investiga o caso.

Dois homens com armas de fogo assaltaram uma ourivesaria na Pontinha, em Lisboa, durante a tarde desta quinta-feira.Segundo apurou o CM, o assalto deu-se pelas 15h00. Os assaltantes entraram no estabelecimento com armas de fogo e ameaçaram os funcionários da ourivesaria. Acabaram por fugir com várias peças em ouro.