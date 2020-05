Dois homens atacam patrulhas em concelhos do Algarve

Um homem de 67 anos foi detido em Silves, pelas 05h00 de domingo, depois de ter agredido a patrulha da GNR que acorreu à sua casa - sobre o suspeito havia já várias queixas de estar a causar ruído. Atacou os guardas a soco e pontapé depois de ter sido advertido de que não podia fazer barulho.Entretanto, no sábado, a GNR deteve, em Carvoeiro, no concelho de Lagoa, um homem de 25 anos que agrediu os militares com a porta de casa.A GNR tinha sido alertada para o facto de o suspeito e o irmão, que vivem com a mãe, estarem a causar distúrbios. Enquanto os militares falavam com a progenitora, o suspeito, que estava alcoolizado, começou a agredi-los.