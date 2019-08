Dois homens atropelados após discussão sobre cão. Suspeito foi detido

Um homem, de 33 anos, foi detido esta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) pela prática de dois crimes de homicídio na forma tentada, em Vila Nova de Gaia.



De acordo com um comunicado da PJ, os crimes remontam ao passado dia 05 de agosto.





Pelas 06h30, o detido e outros dois homens terão tido um desentendimento por causa de um cão."Inconformados com a atitude insultuosa e agressiva adotada pelo arguido quando interpelado acerca da raça do cão que passeava, os ofendidos decidiram dirigir-se à esquadra da PSP para apresentar queixa contra o mesmo", refere o comunicado.Enquanto se dirigiam para a esquadra, "foram surpreendidos pela aproximação de uma viatura conduzida pelo ora detido", explica o documento enviado à comunicação social.Ao ver os ofendidos no passeio, o arguido acelerou e atropelou os dois homens.

O detido, mecânico de profissão, já tinha antecedentes criminais pela prática de crimes de roubo e falsificação de documento. "Vai ser presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", finaliza o comunicado.