Dois homens, de cerca de 70 anos, ficaram feridos, um deles com gravidade, depois de serem atropelados por um carro, esta sexta-feira, na rua do Centro Social, em Canedo, Santa Maria da Feira.O alerta foi dado pelas 09h00.As duas vítimas foram levadas, pelos Bombeiros de Lourosa, para o Hospital de S. Sebastião.A GNR de Canedo foi chamada e investiga as causas do acidente. O trânsito ficou condicionado durante uma hora.