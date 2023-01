Dois homens baleados por dono de bar em Vila Franca de Xira

Dois homens, com idades entre os 20 e os 30 anos, foram baleados na madrugada deste sábado num bar, em Vila Franca de Xira.Ao que oapurou, um grupo de indivíduos, nos quais estavam inseridos os dois feridos, começaram a agredir e a atirar pedras ao dono do bar. O homem terá pegado numa caçadeira e disparado pelo menos dois tiros.Uma das vítimas foi assistida no local depois de ter sido atingida na zona lombar, tendo recusado o transporte para o hospital. O outro ferido foi levado para o hospital de Vila Franca de Xira.No local permanece a PSP. A Polícia Judiciária encontra-se a investigar.