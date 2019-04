Dois homens constituídos arguidos por violência doméstica em Cabeceiras de Basto

Suspeitos estão também indiciados de posse ilegal de armas e munições.

Dois homens, de 38 e 65 anos, foram constituídos arguidos esta quarta-feira por violência doméstica e posse de armas e munições em situação ilegal, no concelho de Cabeceiras de Basto.

No âmbito de um processo de violência doméstica que decorria desde o final de fevereiro, em que a vítima, uma mulher de 38 anos, sofria, há cerca de sete anos, maus tratos físicos e psicológicos, por parte do cônjuge, a GNR apurou que o agressor tinha uma arma de fogo ilegal, em casa dos pais deste.



No seguimento das diligências, os militares deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, um dos quais à residência dos pais do suspeito, tendo sido detetadas mais armas e munições em situação ilegal pertencentes ao pai do agressor.

Foi apreendida uma caçadeira, três espingardas de ar comprimido, 58 cartuchos de vários calibres e oito caixas com chumbos.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.