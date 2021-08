Dois homens detetados pela GNR da Guarda a viajar ilegalmente em camião

Dois homens estrangeiros, com 26 e 27 anos, foram detetados esta quinta-feira a viajar ilegalmente entre França e Almeida, no distrito da Guarda, na galera de um camião, disse à agência Lusa uma fonte da GNR.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, os dois homens, de nacionalidade albanesa, foram detetados esta quinta-feira, na zona de Leomil, Almeida, próximo da fronteira de Vilar Formoso, pelo condutor de um camião proveniente de França.

"O camionista parou para tomar a refeição do almoço e ouviu vozes provenientes da galera a pedir socorro, após o que alertou a GNR. Foram chamados ao local elementos da Cruz Vermelha de Vilar Formoso que verificaram o estado de saúde dos dois homens, que não necessitaram de receber tratamento hospitalar", disse.

Os homens, que serão provenientes de França, onde o camião, após ter carregado a carga que transportava, iniciou a viagem de regresso a Portugal, estavam em situação legal no espaço europeu, pelo que as autoridades permitiram a sua presença no território nacional.

A fonte da GNR disse à Lusa , na fronteira de Vilar Formoso, "foi a primeira vez que se verificou uma situação destas".