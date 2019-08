Dois homens detidos após confrontos com a PSP em centro de lavagens

Dois homens foram detidos após se envolverem em confrontos com a PSP num centro de lavagens em São João da Talha, em Loures.



Os desacatos ocorreram na semana passada após uma patrulha da PSP de Loures ter sido chamada para uma ocorrência que se trataria de uma discussão entre duas vizinhas.

A família de uma das mulheres acusa a outra de a ter ameaçado com uma faca e afirma que esta tinha uma pistola.

À chegada da PSP apareceram dois homens, pai e filho, familiares de uma das mulheres. Os ânimos exaltaram-se e como mostram as imagens da câmara de vigilância, os dois homens envolveram-se em desacatos com os agentes. No meio dos confrontos está uma criança.

Em declarações à CMTV um dos detidos afirma que o PSP lhes apontou uma arma e um outro gás pimenta e que, por isso, teve de se defender.

Segundo aquilo que o CM apurou junto de fonte policial, os dois agentes precisaram de tratamento médico, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.